Jacqueline Fuchs | il film sulla campionessa di body building | «Ho plasmato il mio corpo in ogni centimetro»

(Di venerdì 22 marzo 2024), 52 anni, è unabuilder di origini svizzere. È protagonista diOdyssey di Grazia Tricarico, che esordirà l’11 aprile nelle sale.è passata al culturismo a 39 anni, dopo un incidente mentre faceva boxe. Il suo, dice Tricarico, «produce un meccanismo di attrazione e repulsione. Poi però prende una piega astratta, surreale, non documentaristica. Il conflitto colci riguarda tutti». Al Corriere della Sera la regista racconta che«è una dolce guerriera; racconta la sua normalità e il suo ideale estetico, dove l’armonia è la perfezione dei volumi. È un discorso di equilibrio tra mente e». In una scena si fa la barba come un uomo perché assume ormoni. «Tutti si radono, uomini e ...

«Amo il mio corpo, non sono malata» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

BIF&ST 2024, il programma di mercoledì 20 marzo - Ad aprire la serata di mercoledì 20 marzo sarà l’anteprima internazionale di Une affaire d’honneur (The Edge of the bBade) di Vincent Perez (ore 21:00) al Teatro Petruzzelli. Il film è ambientato nell ...bari.ilquotidianoitaliano

Body Odyssey, Julian Sands nel trailer del film di Grazia Tricarico - In attesa della proiezione ufficiale del film - prevista per il 20 marzo al Teatro Petruzzelli di Bari nel corso del Bifest 2024 (qui il programma) - ...ciakmagazine