Jabil | il Ministero delle Imprese e del Made in Italy convoca i Sindacati per l’11 aprile

(Di venerdì 22 marzo 2024) Marcianise. Sono statiti al Mimit perprossimo (ore 10) i rappresentanti sindacali dei metalmeccanici che si occupano della vertenza della multinazionale Usa, con stabilimento nell’area industriale di Marcianise, nel Casertano. Si discuterà della cassa integrazione in scadenza il 31 maggio prossimo ma soprattuttoprospettive future del sito, attraversato da una crisi produttiva che ha portato negli ultimi 4-5 anni alla fuoriuscita dagli organicidi quasi trecento lavoratori, la maggior parte dei quali riassunti a spese della stessain altre aziende – Softlab e Orefice – nell’ambito di piani di reindustrializzazione che però non sono mai decollati. Una vertenza, quella della, che ne ha dunque fatto ...

