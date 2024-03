Italia-Venezuela 2-1 | sugli scudi Retegui e Donnarumma

(Di venerdì 22 marzo 2024) Fort Lauderdale (Stati Uniti), 21 marzo 2024 - La prima delle due amichevoli dell'in terra americana si chiude nel segno di un super, che con un gol per tempo batte unmai domo: lo si era evinto già dopo pochi giri di lancette, quando un errore della difesa azzurra (e non sarà l'unico della sfida) spiana porta sul dischetto Rondon, ipnotizzato da. Scampato il pericolo la Nazionale, sotto gli occhi di Jannik Sinner, passa in vantaggio proprio grazie a, che in chiusura di tempo capitalizza al meglio una topica in fase di costruzione dal basso dei sudamericani, che dopo pochi minuti si vedono ricambiare il favore: a incassare è Machis, che dà il via a una lunga fase di sofferenza della banda Spalletti, destinata a terminare grazie alle sostituzioni e ...

