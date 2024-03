Italia-Venezuela 2 -1 | Spalletti ancora alla ricerca dell’amalgama perfetta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il cammino verso gli imminenti Campionati Europei è tutt'altro che spianato per l'di Luciano, come dimostra l'incontro contro il, che si è rivelato più ostico del previsto. L'azzurro Buongiorno ha subìto un'esperienza precoce di pressione, commettendo un fallo in area dopo appena due minuti di gioco. Fortunatamente, la parata del portiere Donnarumma sul successivo calcio di rigore di Rondon ha salvato la situazione, mostrando un'abilità pronta e riflessiva.Nonostante ilnon sia tra le nazionali più temibili, ha dato filo da torceredifesana, che ha dovuto ringraziare la debolezza negli attacchi avversari per non subire gol. La difesa, in particolare il lato destro, è apparsa vulnerabile alle incursioni degli esterni sudamericani. Il ...

