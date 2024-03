Italia-Venezuela 2-1 | Donnarumma | “Partita che ci servirà per il futuro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Sono contento per la squadra, affrontare i sudamericani non è mai facile. Abbiamo tenuto botta e questaciper ile arrivare pronti alle partite che serviranno. Abbiamo avuto pochissimo tempo, quello che abbiamo a disposizione ciper prendere tutte le informazioni possibili”. Così Gianluigi, portiere azzurro, commenta la vittoria contro ilper 2-1. Sugli spalti di Fort Lauderdale c’era anche Maldini: “Abbiamo un rapporto straordinario, ci sentiamo sempre e mi fa sempre piacere incontrarlo”. Poi, sulla presenza di Sinner,ammette come il tennista azzurro sia “un punto di riferimento per noi e per tutto lo sportno, si allena sempre al massimo ed è un esempio”. SportFace.