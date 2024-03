Italia-Venezuela 2-1 | avanti con il 3-5-2! Il modulo è solo da perfezionare con altri interpreti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prima amichevole negli USA per l’di Luciano Spalletti e indicazioni interessanti in vista di Euro 2024. Allo Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, gli azzurri hanno affrontato ile la vittoria con il risultato di 2-1 è incoraggiante. Il Ct della Nazionalena ha risparmiato i protagonisti del blocco Inter: Bastoni, Darmian e Dimarco non sono stati impiegati. Barella è entrato nel secondo tempo, Frattesi si è disimpegnato benissimo.con il 3-5-2 Il3-5-2 è ancora dacon l’inserimento dei calciatori dell’Inter, con Pellegrini e forse anche Jorginho in regia. Negli ultimi 20 minuti Spalletti è tornato al 4-3-3. La nota positiva è Mateo Retegui, autore di una bella doppietta. L’attaccante del Genoa continua a ...