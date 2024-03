Italia-Venezuela 2-1 a New York | doppietta di Retegui

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prossimo impegno per gli Azzurri domenica contro l'Ecuador L'batte il2-1 nella prima delle due amichevoli in programma per la Nazionale di Spalletti negli Stati Uniti. Pronti-via e il, dopo due minuti, usufruisce subito di un rigore per un fallo di Buongiorno in area su Rondon dopo un difettoso disimpegno della difesa.