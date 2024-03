Italia Under 19 | Zeroli festeggia i tre punti | “Vittoria importante”

Le Formazioni ufficiali di Italia-Lettonia , match valido per la sesta giornata del girone di qualificazione agli Europei Under 21 2025 . Prima e ancora imbattuta la squadra allenata da Carmine ... (sportface)

La Nazionale Under 17, dopo aver vinto 2-0 contro i Paesi Bassi all'esordio nel gruppo 3 della fase élite dell'Europeo, tornerà... (calciomercato)

Ascoli Calcio, doppio allenamento inframezzato dall'incontro sul match-fixing e l'utilizzo dei social - Ascoli Calcio, doppio allenamento inframezzato dall'incontro sul match-fixing e l'utilizzo dei social - picenotime.it - IT ...picenotime

Stramilano, i top runner allo start domenica: c'è anche l'azzurra Giovanna Selva - Pronti a registrare nuovi record e a vivere nuove emozioni, gli atleti più veloci sul panorama internazionale si preparano a tagliare il traguardo della Stramilano Half Marathon, la ...leggo

Susan Sarandon al Riviera international Film di Sestri Levante - Susan Sarandon sarà in Italia all'ottava edizione del Riviera International ... Susan Sarandon sarà membro della Giuria ufficiale del Festival, per i lungometraggi diretti da registi Under 35, e ...ansa