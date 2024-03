Italia | Retegui scatenato | doppietta contro il Venezuela

L’Italia di Luciano Spalletti negli Stati Uniti inizia la preparazione in vista di Euro 2024 con due amichevoli, la prima oggi contro il Venezuela in Florida e la seconda domenica contro l’Ecuador ... (corriere)

Cambiaso, il debutto con l’Italia è positivo: 74 minuti in campo conditi da un assist - Cambiaso, il debutto con l’Italia è positivo: 74 minuti in campo conditi da un assist. Come ha giocato col Venezuela E’ durato 74 minuti il debutto di Cambiaso con l’Italia nel match amichevole col Ve ...juventusnews24

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - 27' - Chance per gli Azzurri: ci prova Retegui con un colpo do testa a pochi passi dalla porta avversaria, respinta forse con un braccio da parte di un difensore del Venezuela. Non c'è il VAR, ...lalaziosiamonoi

TJ - Italia-Venezuela 2-1 - Retegui riporta in vantaggio gli azzurri! - 80' - GOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! GOOOOOOL! Retegui RIPORTA AVANTI L'Italia! Zaccagni serve Jorginho che cede la sfera a Retegui che alla seconda palla gol della sua partita trova la doppietta personale.tuttojuve