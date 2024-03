Italia-Lettonia | programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2025

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ile isulla Rai di, match valido per leagli21. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena si scende in campo per lo scontro tra gli azzurrini e la formazione baltica: i ragazzi di Nunziata vanno a caccia di una vittoria fondamentale per la corsa al prossimo torneo continentale che si disputerà fra poco più di un anno. Appuntamento alle ore 18.15 di venerdì 22 marzo, chi vincerà?sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Primo giorno di raduno per la Nazionale Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena (ore 18.15, diretta tv in chiaro su Rai 2, ... (today)

Russia-Lituania: Vilnius blocca confine con regione Kaliningrad, oltre 150 camion fermi - La Lituania ha bloccato unilateralmente il passaggio dei camion russi che attraversano il confine tra i due Stati nella regione di ...agenzianova

Italia Under 21-Lettonia Under 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - L`Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia nell`estate 2025 e.calciomercato

Pallamano, girone difficile per l’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2026 - L'Italia affronterà Spagna, Serbia e Lettonia nelle qualificazioni agli Europei 2026 di pallamano maschile. Girone estremamente complicato per la nostra Nazionale, chiamata ad affrontare la fortissima ...oasport