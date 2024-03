Istat | le reti idriche perdono il 42 | 4% dell' acqua potabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nelleitaliane si perde ancora il 42,4%: lo sottolinea l'sulla base dei dati del 2022 spiegando che nel 2022 l'dispersa nellecomunali di distribuzionesoddisferebbe le esigenzedi 43,4 milioni di persone per un intero anno. Il dato sulla dispersione è peggiore di quello del 2020 (42,2%). Lecomunali di distribuzione erogano ogni giorno, per gli usi autorizzati, 214 litri diper abitante (36 litri in meno del 1999). Nel 2023 è al 28,8% la quotae famiglie che non si fidano a beredi rubinetto ...