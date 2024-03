Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all’Onu su Gaza per il cessate il fuoco

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di giovedì 21 marzo, in diretta. Netanyahu: «Capi di Mossad e Cia a Doha per trattare la tregua». Blinken: «L’accordo su tregua e ostaggi si sta avvicinando» (corriere)

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 marzo A 166 giorni dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica non si ferma la Guerra nella ... (tpi)

Gantz a Blinken, 'imperativo completare azione con Rafah' - Gantz ha poi aggiunto che "Israele continuerà a consentire soluzioni umanitarie per la popolazione civile a Gaza, assicurandosi che gli aiuti non cadano nelle mani di Hamas". Gantz, che ha ringraziato ...ansa

Gaza, Blinken ancora in Israele per mediare una tregua - La Cina dichiara di sostenere le iniziative del consiglio di sicurezza dell'Onu per porre fine ai combattimenti in corso a Gaza ...tg.la7

Gaza, si tratta nel Qatar per una tregua, decine di tonnellate di aiuti bloccati a Rafah, l'Onu: «Situazione disperata nel nord della Striscia» - Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ...ilmessaggero