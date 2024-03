Isola dei Famosi | nel cast «un conduttore famoso e un attore di Terra Amara»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'dei. Anche se la produzione sarebbe ancora in alto mare con ildi naufraghi: ad oggi, infatti, non è stato annunciato ancora alcun nome ufficiale. Intanto aumentano le indiscrezioni a riguardo: pare che gli autori abbiano messo gli occhi su une su undi. Chi sono i concorrenti de L'dei2024 Secondo un gossip riportato da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 a L'deisi starebbe facendo il possibile per avere nelLuca Laurenti. Un vero pezzo da novanta che nella sua lunga carriera non ha mai partecipato ad alcun reality show. La trattativa ...