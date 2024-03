Isola Dei Famosi | Luca Laurenti nel Cast?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, gli autori de “L’dei” stanno facendo di tutto per avereneldei naufraghi di quest’anno. Tuttavia, al momento sembrerebbe che questo sogno sia irrealizzabile.: Un Sogno Irrealizzabile per l’dei? Parpiglia ha dichiarato: “I nomi dei naufraghi sono ancora in alto mare. Il colpaccio che L’deista tentando di avere è. Ma se devo scommettere 50 euro, non ci andrà.” Sembrerebbe quindi che nonostante gli sforzi del programma, la ...