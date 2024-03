Isola dei Famosi 2024 | tra i concorrenti spunta volto amato di Terra Amara | ecco di chi si tratta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sebbene il cast della prossima edizione dell’deisia ancora tutto da confermare, pare proprio che uno deisarà unmoltodella soap opera turca di Canale 5,. A svelarlo ci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it. Aras Senol diall’deiSidi Aras Senol, noto ai fan della serie turca come Cetin, un personaggio che appare in tutte le stagioni. Nato nel 1993, ex sportivo, ha giocato da molto giovane con la squadra nazionale turca prima di dedicarsi alla recitazione. È stato ospite di recente anche della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo insieme alla ...

