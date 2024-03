“Isola dei famosi 2024” | ci sarà anche un famoso attore nel cast | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) Programmi Tv. Nuovi retroscena per quanto riguarda ildella nuova edizione del reality “dei”. Pare che Mediaset sia riuscito a convincere un notoad aggiungersi al gruppo di naufraghi in partenza per l’Honduras. Ecco di chi si. Leggi: “dei”, scelto il nuovo opinionista: è un volto noto del Tg5 Leggi: “Mattino 4” smaschera Kate Middleton: l’annuncio choc di Panicucci In partenza una nuova edizione dell’deiUna nuova edizione del reality show Mediaset “dei” sta per decollare. Le novità di quest’anno sono tantissime a partire dal cambio di conduzione, da Ilary Blasi a Vladimir ...