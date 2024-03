Isola 2024 | nel cast un amato protagonista di Terra amara | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un amatissimodipronto a sbarcare a L’dei Famosi! Stando a Davide Maggio, Aras Senol, presente neldella nota serie televisiva fin dalla prima stagione, sarà uno dei naufraghi del reality show di Canale Cinque: DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi la presenza di un attore dineldel reality show di Canale 5. Lui è Aras Senol che i telespettatori della dizi turca conoscono con il nome di Cetin, personaggio presente in tutte le stagioni. Aras Senol, che il pubblico di Mediaset ha già avuto modo di vedere spesso ospite a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, non ha mai nascosto il suo interesse verso il Belpaese. Di recente aveva dichiarato di aver iniziato a studiare la lingua italiana ...