Investite mentre uscivano da scuola | gravissime due bambine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Grave incidente a Marciano della Chiana: duedi 12 anni sono stateda un’auto all’uscita dalla, intorno alle 16 di oggi. Entrambe sono state trasportate in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso e l’ambulanza del 118 della Asl Toscana Sud Est. La donna che le ha, di 62 anni, si è fermata a soccorrerle e ha dato subito l’allarme. Nell’urto avrebbero riportato varie fratture. Le bimbe sono entrambe gravi: sono state soccorse in codice 3 (rosso) e trasportate all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elicottero Pegaso e l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da The Social Post.