Investire a breve-medio termine in buoni fruttiferi | ecco quanto si guadagna con gli interessi

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Buono fruttifero postale 3×2: rendimenti crescenti e rimborso anticipato Il Buono fruttifero postale 3×2 è un prodotto di risparmio sicuro e flessibile offerto da Poste Italiane nonché quello con glimigliori a(escludendo il “Rinnova” e il “Risparmio Semplice”, legati a svariati vincoli). Si tratta di un buono fruttifero a tasso di interesse fisso, che offre rendimenti crescenti nel tempo. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Il Buono 3×2 è ideale per chi desiderauna somma di denaro per un periodo di tempo, con la possibilità di ottenere un rendimento sicuro e crescente. Come funziona il Buono 3×2? Il Buono 3×2 ha una durata di 6 anni e glimaturano ogni 3 anni, con un tasso di ...