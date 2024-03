(Di venerdì 22 marzo 2024)(Como)– Inin due, a soli 13 anni, con, esibite ad altri. I due sono stati notati da una passante giovedì mattina per strada, mentre esibivano le armi ad alcuni coetanei. I carabinieri di Albate e la polizia locale intercomunale, hanno raggiunto a casa i due minorenni: un tredicenne e un quattordicenne da pochi mesi. La perquisizione ha portato al ritrovamento, nelle rispettive abitazioni, di una pistola a molla softair, imitazione di una Colt e di un altro modello, perfetta replica di modelli autentici, ma entrambe private del tappo rosso che serve a distinguere le armi giocattolo da quelle vere. Una modifica che rendere illegale il porto in luogo pubblico, come hanno fatto i due. Entrambe lesono ...

Intimiano, due ragazzini in giro con pistole scacciacani: cosa è successo - Intimiano (Como)– In giro in due, a soli 13 anni, con pistole scacciacani, esibite ad altri ragazzini. I due sono stati notati da una passante giovedì mattina per strada, mentre esibivano le armi ad a ...ilgiorno

A Cantù un nuovo Centro diurno disabili: verranno trasferiti in via Baracca i centri di Cermenate e Capiago - La realizzazione di una struttura socioassistenziale di proprietà del Comune di Cantù dove trasferire i due Centri diurni disabili di Cermenate e Capiago Intimiano, che ospitano rispettivamente 30 e ...espansionetv

CANTÙ/CO, VIA LIBERA A IPOTESI ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO DIURNO PER 45 PERSONE CON DISABILITÀ E 11 MINIALLOGGI - (mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024 – La realizzazione di un complesso edilizio socioassistenziale di proprietà del Comune di Cantù dove trasferire i due Centri diurno disabili (CDD) oggi ...mi-lorenteggio