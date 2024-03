Inter | telenovela Zhang | perché il presidente nerazzurro non torna in Italia?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Se fino a qualche giorno fa la domanda senza risposta nell’ambienteista era “Dov’è?” nelle ultime ore c’è un nuovo quesito che mette in apprensione il popoloe non solo: “Cosa rischia?” Questola misteriosasuldella squadra sempre più vicina alla conquista della Seconda Stella si va ad ingarbugliare con un’altra puntata, per certi aspetti inquietante. Proprio nei giorni in cui si sussurra che il numero uno del club di viale della Liberazione stia cercando di rifinanziare il debito con Oaktree, poche ore fa la Corte d’Appello di Milano dà ragione ha dato ragione suoi “creditori“ (che avevano intentato la causa nell’aprile del 2023) e stabilito che la decisione della Corte Suprema di Hong Kong vale anche nel ...