Inter | stop De Vrij

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Problemi in difesa per la squadra nerazzurra in vista della ripresa del campionato l'viene colpita dalla tegola de. Il difensore olandese si è fermato nel corso dell’allenamento con la sua nazionale per un fastidio muscolare accusato agli adduttori. Il commissario tecnico Koeman lo ha subito liberato e oggi detornerà a Milano,