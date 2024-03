Inter | stop De Vrij

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – l’viene colpita dalla tegola de. Il difensore olandese si è fermato nel corso dell’allenamento con la sua nazionale per un fastidio muscolare accusato agli adduttori. Il commissario tecnico Koeman lo ha subito liberato e oggi detornerà a Milano, dove sarà visitato dallo staff medico dell’. Non filtra ottimismo e gli esami potrebbero slittare a domani. Difficilmente desarà a disposizione di Inzaghi alla ripresa contro l’Empoli. Per l’occasione, a guidare la difesa potrebbe esserci Bastoni. Contro l’Empoli potrebbe rientrare invece Carlos Augusto a disposizione, mentre Arnautovic non tornerà prima della trasferta di Udine in programma l’8 aprile. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

