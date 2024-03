Inter | scuola calcio in Venezuela per 125 bambini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Come avviene regolarmente da anni, anche nel 2024 è in svolgimento a Caracas un corso di formazione educativo, promosso dall’, che coinvolge 125e bambine del quartiere popolare di Petare. Attraverso il suo account X, l’ambasciata d’Italia inha elogiato l’iniziativa, complimentandosi con la società nerazzurra. Quest’anno, in particolare, l’iniziativa è coincisa con la partita amichevole giocata ieri a Fort Lauderdale, in Florida, fra la nazionale italiana e la Vinotintona, conclusasi con la vittoria degli azzurri per 2-1. Dal 2008Campus, associazione creata in collaborazione con la Fundación Magallanes, porta speranza e sollievo aiprovenienti da aree disagiate, fornendo loro una formazione pedagogico-sportiva ...