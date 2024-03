Inter | non solo lo Scudetto 3 nomi per programmare il futuro – CdS

(Di venerdì 22 marzo 2024) Progettare ilè ancor più difficile di chiudere la praticaper cui manca veramente poco. Si riparte da trea partire dai prossimi mesi: Davide Frattesi, Yann Bisseck e Kristjan Asllani. GIOVENTÙ – L’è la squadra di Serie A con l’età media più alta: 28.7 anni. Pochi sono i giovani a cui è stato dato spazio e proprio da loro si deve ripartire. Il club deve ringiovanire la rosa e dare una nuova aria ai giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. I tre pilastri che fanno un’età media di 23 anni sono Davide Frattesi, classe 1999, Yann Bisseck, classe 2000, e Kristjan Asllani, classe 2002. Gli ultimi due hanno avuto quasi lo stesso minutaggio, ossia intorno agli 800 minuti in campo, mentre l’ex Sassuolo ha giocato 1212? in stagione. Ha sempre scalpitato per partire titolare, non era abituato alla ...

In Israele-Islanda compare un Albert Gudmundsson inarrestabile. Il calciatore del Genoa , accostato recentemente al l’Inter , si è distinto con una tripletta e un assist per l’1-5 finale. show – Nelle ... (inter-news)

Ionut Radu è attualmente in prestito al Bournemouth, in Premier League. Ma sta vivendo una stagione decisamente negativa. Alla pari, se non peggio, di altri tre giocatori di proprietà ... (inter-news)

Marotta, trovato l’erede di Sommer: quest’anno retrocede in Serie B | Ma l’affare si fa a due spicci - Il portiere svizzero sta dando le giuste garanzie in stagione, ma l'età non è dalla sua parte. Il mercato dell'Inter anche per la porta.dotsport

Frey su Acerbi: “Finché non ho la certezza non punto il dito. Sorpreso se fosse colpevole” - Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, è stato Intervistato da TvPlay sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è mo ...tuttonapoli

Acerbi e Juan Jesus, sentenza in una settimana - Bisognava saperlo prendere, sapergli parlare, saperlo blandire. Non bisognava sminuire la gravità del fatto, minimizzare, farlo passare per uno che racconta frottole. O, peggio, che ...ilmattino