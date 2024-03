Inter | il retroscena su Acerbi | nei giorni scorsi ha rinnovato fino al 2027

(Di venerdì 22 marzo 2024) Negli ultimiil suo nome è sulla bocca di tutti per via dei fatti accaduti inNapoli, ma prima di quell’episodio,...

Roma, Pinto: "Sempre stato leale con Mourinho. L'esonero Giorno difficile" - Quello tra Tiago Pinto e José Mourinho è sempre stato un rapporto al centro del dibattito nel mondo Roma negli ultimi due anni e mezzo. Nel corso dell'Intervista esclusiva a Sky Sport, l'ex general ...gianlucadimarzio

L'Inter guarda a Bayern e Roma, il…" - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha commentato i rumors relativi a un presunto Interesse dei nerazzurri per Kim. Kim è uno dei nomi accostati all'Inter in vista della sessione estiva del… ...informazione

MotoGP Bagnaia a ruota libera su Marquez, Martin, Bastianini e il futuro: "Io penso solo a spingere" - Ciak, si gira: il protagonista è Mkhitaryan e i temi sono molti. Dalla lotta scudetto con la Juve alla sua crescita con l’Inter e il futuro a temi ... Anche ieri sera, dopo la vittoria in rimonta con ...sport.virgilio