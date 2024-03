Inter | il grande obiettivo per la difesa | nome esplosivo nel mirino di Marotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'è chiudere al meglio la stagione, dopo aver messo al sicuro il campionato (e la seconda stella in arrivo). Poi, in estate, Beppeverrà sul mercato per puntellare la. Il caso Acerbi e il rendimento di de Vrij, non sempre all'altezza negli ultimi tempi, ha convinto l'a.d. nerazzurro a fare qualcosa per aiutare Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Così ha rivelato La Gazzetta dello Sport. In estate, se il difensore italiano dovesse partire e l'olandese non fosse confermato, la dirigenza nerazzurra punterebbe su un difensore top, in grado di guidare il reparto. Ilche più piace è quello di Kim, il coreano ex Napoli oggi al Bayern Monaco. Pagato 50 milioni dal Bayern solo un anno fa, Kim ha perso la maglia da titolare nel corso della stagione con Tuchel. Ora ...