Inter da record | perchè Simone Inzaghi è l’allenatore più bravo e più sottovalutato almeno d’Italia

(Di venerdì 22 marzo 2024)lo celebriamo oggi,tra qualche settimana lo faranno tutti. E noi invece ne lodiamo le gesta da anni. Adesso che percepiamo qualche mugugno in sottofondo, dopo l’eliminazione dalla Champions ai rigori contro l’Atletico Madrid. E allora è il momento giusto per mettere qualche puntino sulle i. Partendo dalla fine, e cioè proprio dall’eliminazione di Champions. Al Cívitas Metropolitano è finita ai rigori, dopo due partite in cui le due squadre hanno segnato lo stesso numero di gol anche se l’ha avuto un’enormità di occasioni in più rispetto agli avversari. Sia all’andata che al ritorno. Non c’è ombra di dubbio che sul campo, ai punti, la qualificazione l’avrebbero meritata i nerazzurri, ma a molti è sfuggito che sorta di corazzata la squadra di Barella & company si trovava di fronte. ...