Inter | calendario intasato Allarme per la prossima stagione – CdS

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un grandeper lariguarda l’o calcio, non solo l’. Il numero delle partite aumenta, i calciatori ne risentono e la qualità del gioco. I limiti non esistono più, afferma il Corriere dello Sport. LIMITI – L’anno inizierà con Euro 2024 e proseguirà con le Olimpiadi. Inizieranno poi i campionati, dove ad esempio la Serie A prevede 38 partite per tutte le squadre. Chi arriva fino in fondo nella Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana ne giocherà altre 7. Oltre a queste dallasuccessiva ci saranno la nuova versione della Champions League e il Mondiale per Club. La competizione Uefa ha in programma un minimo di 8 partite per la fase a gironi: chi va in finale scenderà in campo addirittura 17 volte, 4 in più rispetto alla versione attuale. Un mese ...