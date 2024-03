Inter | altra mazzata su Zhang Ravezzani | “Situazione davvero problematica”

Minacce , maltrattamenti , estorsione . Nei confronti della madre ultrasettantenne, con l’aggravante di aver commesso tutto ciò, stando all’accusa, in presenza di figli minorenni (lo erano all’epoca ... (noinotizie)

“Ci sentiamo offesi e maltrattati, in questi giorni siamo calpestati nei valori e nella dignità”. A scrivere queste parole inequivocabilmente dirette al ministro dell’Istruzione e del Merito ... (ilfattoquotidiano)

Asllani racconta le sensazioni per il primo gol con la maglia dell'Inter - Con lo Scudetto praticamente in tasca e nessun'altra competizione da disputare, in questo finale di stagione Kristjan Asllani potrebbe anche trovare un discreto spazio tra le fila dell'Inter.90min

Inter, tre alternative di mercato al posto di Acerbi - Tra i nomi che Interessano di più c'è quello di Kim, il difensore coreano ex Napoli pagato 50 milioni di euro solo un anno fa dal Bayern Monaco. La possibilità di un prestito non può essere esclusa, ...sportal

Inter, Kim è il sogno per la difesa. Le alternative e Acerbi… - Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League e lo scudetto in tasca, l'Inter programma la prossima stagione e pensa a Kim Min-jae.tag24