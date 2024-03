Inter | Acerbi ascoltato dalla Procura Figc | ha ribadito incomprensione di campo con Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) E’ durata meno di un’ora l’audizione di Francesco, sentito in video collegamento daltore federale, Giuseppe Chinè, dopo i fatti di-Napoli. Il difensore nerazzurro, accusato di aver rivolto un insulto razzista a, hache si è trattato di un’ine di non aver offeso in alcun modo l’avversario. Nel pomeriggio è prevista, sempre da remoto, anche l’audizione del difensore del Napoli. La decisione del Giudice Sportivo, il quale riceverà le conclusioni della, è attesa per la prossima settimana; se giudicato colpevole,rischia una squalifica di dieci giornate. SportFace.