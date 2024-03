Inter | Acerbi ascoltato dalla Procura Figc | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Francesco, difensore dell’, è statooggi, in collegamento videoconferenza da Appiano Gentile. Il confronto è durato circa un’ora e il calciatore ha risposto alle domande sull’episodio della frase rivolta a Juan Jesus in occasione di-Napoli. Il calciatore nerazzurro è stato accusato di razzismo. Il calciatore dell’ha ribadito la sua posizione, ovvero quella di non aver mai espresso alcun insulto discriminatorio nei confronti di Juan Jesus, ma che si è trattato solo di una incomprensione. L’audizione di Juan Jesus Oggi è prevista anche l’audizione di Juan Jesus, anche lui in videoconferenza. Poi latrasferirà le conclusioni al Giudice sportivo che prenderà una decisione ...