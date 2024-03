Insufficienza tricuspidale | cos’è | cause | sintomi

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’è una patologia cardiaca caratterizzata da un rigurgito di sangue all’interno dell’atrio destro durante la fase di contrazione del cuore (sistole). Essa è dovuta ad un difetto della valvola tricuspide, una delle quattro valvole cardiache deputate al mantenimento dell’unidirezionalità del flusso sanguigno all’interno del muscolo miocardico: nei pazienti affetti da questo disturbo, essa non si chiude correttamente, comportando una diminuzione della gittata cardiaca che consiste nella riduzione della capacità del cuore di pompare sangue ossigenato verso tutti gli organi e i tessuti del corpo. Nella maggior parte dei casi, l’si presenta in maniera asintomatica, tuttavia, si tratta di una patologia che non va sottovalutata, in quanto può comportare rischi anche gravi ...

Prima sostituzione via catetere della valvola tricuspide: Una notizia straordinaria per i pazienti con insufficienza tricuspidale che, pur avendo una malattia invalidante e ad alto rischio di mortalità, fino a ieri non ricevevano cure adeguate o addirittura ...

Prima sostituzione via catetere della valvola tricuspide: Una notizia straordinaria per i pazienti con insufficienza tricuspidale che, pur avendo una malattia invalidante e ad alto rischio di mortalità, fino a ieri non ricevevano cure adeguate o addirittura ...