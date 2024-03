Insufficienza mitralica | cos’è | cause | sintomi | cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’(o rigurgito mitralico) è una patologia cardiaca che colpisce la valvola mitrale. Questa alterazione comporta che, durante la fase di contrazione ventricolare, la valvola mitrale, che dovrebbe chiudersi ermeticamente per non far refluire il sangue dal ventricolo all’atrio sinistro, resta parzialmente aperta, permettendo al sangue di refluire. Tipica causa dell’è l’alterazione di alcune componenti della valvola stessa come lesioni ai lembi, all’anello valvolare o alle corde tendinee e ai muscoli papillari a cui è ancorata. È facile capire come una lesione di queste strutture comporti una chiusura imperfetta dell’orifizio valvolare, con un reflusso di sangue durante la sistole. La problematica induce una parte del sangue, che sarebbe destinato all’irrorazione degli ...