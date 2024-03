Insufficienza aortica | cos’è | sintomi | trattamenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’, nota anche come rigurgito aortico, è una patologia cardiaca caratterizzata da un reflusso di sangue dall’aorta verso il ventricolo sinistro a causa di un’anomalia della valvola. In questi casi la valvola non si chiude ermeticamente e ciò non permette che il sangue venga correttamente indirizzato verso gli organi periferici. Si tratta di una patologia grave che, se non trattata adeguatamente, può comportare complicazioni anche gravi per il paziente, il quale può andare incontro ad aritmie,cardiaca o infarti del miocardio. Le cause dell’possono essere diverse: può essere di origine congenita, ed essere dovuta quindi a malformazioni o patologie ereditarie, oppure può essere di tipo acquisito, ed insorgere sia a causa ...