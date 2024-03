Insegnante in classe con la maglietta pro Palestina | la famiglia di una studentessa di origini israeliane valuta denuncia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella crescente tensione generale per il conflitto tra Israele e Hamas e le devastanti ripercussioni sulla popolazione civile, ogni giorno la cronaca riserva un nuovo episodio. L’ultimo arriva da Pavia con unache stando di presentare un esposto perché l’di una scuola superiore, frequentata dalla figlia. si è presentata inindossando unache inneggia allalibera, con la frase “From the river to the sea. Palestine will be free“. La ragazza, 17 anni, di, si è detta turbata e i suoi genitori hanno deciso di rivolgersi ad un avvocato per tutelare loro figlia come riporta oggi il quotidiano Il Giorno. La giovane ha 17 anni, frequenta il penultimo anno e, quando ha visto la sua ...