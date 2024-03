Iniesta braccato dal governo giapponese per frode fiscale | ha un debito da 3 | 5 milioni di euro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pessime notizie per Andrèsche ha ricevuto dalla richiesta di pagare 3,5didopo i controlli fiscali effettuati sul suo periodo al Vissel Kobe (2018-2023). Ad agosto lo spagnolo aveva lasciato il Sol Levante per giocare beli Emirati Arabi Uniti.

