Inghilterra | la nuova maglia alza un polverone | il motivo della discussione | FOTO

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’ha presentato lae si èto un vero e proprio. “Non si scherza con la bandiera nazionale”: è lo sfogo del Premier inglese Rishi Sunak dopo le polemiche e le critiche sulla divisasquadra, che presenta sul retro del colletto una croce di San Giorgio nei colori blu, azzurro e viola . “Quando si tratta delle nostre bandiere nazionali non dovremmo scherzare con loro. Sono fonte di orgoglio, identità, di chi siamo, e sono perfette così come sono”, ha dichiarato oggi il Primo ministro britannico. IlL’azienda Nike, sponsor tecnico dei Tre Leoni, si è giustificata affermando che la croce multicolore intende trasmettere un messaggio di “giocosa contemporaneità per unire e ...