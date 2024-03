Infortunio Pobega | ecco quando ritornerà il centrocampista del Milan

(Di venerdì 22 marzo 2024), buone notizie daello!a disposizione ildelArrivano davvero buone notizie in Casariguardanti Tommaso, unicodella rosa rossonera ancora fermo ai box e che sta ultimando il suo recupero dall’. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb si avvicina il rientro in campo del mediano. Se il programma sarà rispettato,

Milan, vicino il rientro in gruppo di Pobega | Le ultime - Tommaso Pobega è pronto a rientrare a breve in gruppo squadra, queste sono le ultime sulla situazione infortunati in casa rossonera secondo quanto appreso da “Milannews.it”. Dopo il brutto Infortunio ...sportpaper

MILAN, Il punto sui nazionali in vista della Fiorentina - Infine Tommaso Pobega. Il suo rientro dopo il lungo Infortunio è sempre più vicino e se il programma sarà rispettato potrebbe tornare parzialmente in gruppo da dopo la partita di sabato prossimo ...firenzeviola

Lazio, Bianchini: "Nell'aria sento curiosità, se Tudor vince tre partite..." - C'è attesa per vedere come la nuova Lazio di Tudor prenderà forma. L'era del tecnico croato è iniziata ma, causa pausa per le nazionali, bisognerà ancora attendere per vedere i biancocelesti in campo.lalaziosiamonoi