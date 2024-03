Infortunio Maignan | il Milan ascolta | importante novità dalla Francia

(Di venerdì 22 marzo 2024) I problemi al ginocchio accusati con lo Slavia Praga, quelli muscolari contro l’Hellas Verona nel finale di gara. Non proprio un momento felicissimo per Mikeche, stando alla propensione storica agli infortuni, di certo non rassicura i tifosi del. Il portiere francese è partito comunque per il ritiro della nazionale, seppur negli ultimi giorni non si sia allenato insieme ai compagni di nazionale. Ma proprio dal ritiro dellaarriva una notizia che potrebbe rassicurare l’animo inquieto dei tifosi del-Germania, possibile l’impiego diSembrava, inizialmente, certo il forfait di Mikenella sfida trae Germania, ma dal ritiro della nazionale transalpina è arrivata una buona notizia. Dopo aver ...

