Infortunio Lukaku | novità dal ritiro del Belgio | le condizioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lefisiche di Romelu, attaccante della Roma, daldella nazionale belga. Tutti i dettagli Arrivano buone notizie daldella nazionale belga per la Roma. Romeluè infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare all’inguine. L’attaccante dovrebbe essere quindi a disposizione per i prossimi impegni con la sua