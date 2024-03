Infortunio in Nazionale | grave notizia per l’Atalanta | un titolare out con il Napoli?

Le condizioni fisiche di Stefan de Vrij , difensore centrale olandese dell’ Inter , dopo l’ infortunio in nazionale Arrivano brutte notizie per l’ Inter dalla pausa nazionali. Secondo quanto riportato da ... (calcionews24)

Suona un piccolo campanello d’ allarme in casa Atalanta durante la pausa per le nazionali. Dal Belgio si registra infatti un infortunio di natura muscolare per Charles De Ketelaere . Il numero 17 ... (bergamonews)

Juventus, Vlahovic ancora a parte: le ultime su Milik e Alcaraz dopo l'allenamento - Ha lavorato a parte anche nella giornata di oggi Dusan Vlahovic, alle prese con una dorsalgia che non gli ha consentito di prendere parte agli impegni di questa sosta con la Nazionale serba ... di ...ilbianconero

Infortunio Maignan, c’è la notizia dell’ultim’ora: i dettagli - Dopo il fastidio accusato durante l'ultimo match di campionato contro il Verona, arrivano novità sulle condizioni di Maignan.spaziomilan

Atalanta, ansia De Keteleare: Infortunio in Nazionale - Visualizzazioni: 9 Guai in vista per l’Atalanta di Gasperini: il centrocampista belga salterà la prossima amichevole dei Diavoli Rossi e poi tornerà a Bergamo. Charles De Ketelaere mette in ansia Gasp ...calciostyle