Incubo sete in agricoltura Risorse idriche migliori Aiuti dall’acqua piovana

(Di venerdì 22 marzo 2024) Abbiamo più acqua degli anni precedenti, ma non possiamo ancora dire che i nostri campi non soffriranno la. Se n’è parlato ieri nel corso dell’incontro organizzato da Coldiretti Pavia con i vertici del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. "A marzo la situazione delleè significativamente migliorata rispetto al 2023 e al 2022 – ha detto il direttore del Consorzio Est Ticino Villoresi, Valeria Chinaglia –. In tutta la Lombardia abbiamo un 26% in più dirispetto alla media storica 2006/2020. In particolare il lago Maggiore, che è il bacino di riferimento della zona, a fronte di un -66% con cui abbiamo aperto le due stagioni precedenti si presenta quest’anno con un +15%". Il dato positivo non è del tutto rassicurante: "Partiamo da una situazione sicuramente ...