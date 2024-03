Incidenti sul lavoro | operaio 45enne morto a Genova | tre feriti in Trentino

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 22 marzo 2024) Undi circa 45 anni ènel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, aPegli. Ancora da chiarire le cause dell’infortunio mortale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’automedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano agli ispettori della Asl3 e alla polizia. Tre operai sono invece...