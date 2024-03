Incidente su A1 a Piacenza | 2 morti e un ferito

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Due persone sono morte e una è rimasta ferita nello scontro tra un mezzo pesante e un'auto sull'autostrada A1 a. L'è avvenuto stamattina, poco prima delle 8 al chilometro 56 in direzione Nord, e ha provocato circa 10 chilometri di coda. E' intervenuta la polizia stradale. Sempre sullo stesso tratto si

Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Ancora sangue sulle strade. Non passa giorno in cui, purtroppo, non si assista alle tragiche conseguenze di incidenti. L’ultimo stamattina, a Piacenza , lungo la ... (dayitalianews)

Incidente in A1 a causa della nebbia, scontro tra auto e mezzi pesanti: due morti e sei feriti - L’elisoccorso del 118 non è potuto atterrare a causa della scarsa visibilità, si registrano code lunghe sul tratto interessato ...ilmeridianonews

Piacenza, Incidente in A1: due morti e un ferito - Incidente stradale mortale sull'A1 tra Fiorenzuola e Parma, in corrispondenza di Piacenza, in direzione Napoli. Due persone hanno perso la vita e una è ...lapresse

Incidente in A1 a Piacenza, scontro tra auto e due tir per la nebbia: due morti e sei feriti, uno è gravissimo - Piacenza - È di due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni meno serie, il bilancio del grave Incidente stradale che si è ...corriereadriatico