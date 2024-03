Incidente per Franz Di Cioccio | trauma cranico | salta il concerto della Pfm ad Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Perugia, 22 marzo 2024 - Il"Pfm canta De André", inizialmente previsto per questa sera al teatro Lyrick diè stato rinviato al prossimo 28 aprile in orario pomeridiano, alle 18, sempre al teatro Lyrick, a causa di un lievedovuto ad undiDi.I biglietti acquistati, fanno sapere gli organizzatori, saranno validi per la prossima data. Eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate entro e non oltre il 29 marzo, presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. La band sta facendo il giro d'Italia con questo. La prossima tappa sarà a Bergamo.