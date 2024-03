Inchiesta al Comune | il Prc con D’Argenio | “Troppe ombre”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota stampa di Costantino, per il PRC di Avellino: “Le inchieste giudiziarie che interessano ildi Avellino stanno svelando uno scenario fosco dal punto di vista della commistione tra interessi pubblici e privati e della sovrapposizione tra livelli di indirizzo politico e di gestione amministrativa. Inoltre il fatto comprovato della mancata pubblicazione delle delibere di Giunta denota un totale disprezzo dei principi di trasparenza e partecipazione democratica. Se è vero che i consiglieri comunali debbono esercitare la loro azione di indirizzo e controllo nelle sedi opportune, ovvero il Consiglio e le Commissioni, non si possono accettare le ingerenze tra taluni consiglieri e dirigenti amministrativi. Alle doverose dimissioni del capogruppo Diego Guerriero, sembrano ora fare seguito quelle della dirigente ...

Milano – Tutto fermo per le nuove pratiche urbanistiche e tutto congela to per l’aggiornamento del Piano di governo del territorio del Comune . Il sindaco Giuseppe Sala descrive un quadro piuttosto ... (ilgiorno)

Anci celebra mezzo secolo di 'cammino al fianco dei Comuni' - La cerimonia si è aperta con un saluto e un applauso rivolto al presidente nazionale Anci Antonio Decaro, soprattutto in sua solidarietà per il caso dell'Inchiesta che sta coinvolgendo ... di ...ansa

APPALTI&TANGENTI - Assolti ex consigliere provinciale e il padre ex consigliere comunale di Caserta: condannati gli amministratori - 16:07:20 Si è chiuso con l’assoluzione dell’ex consigliere provinciale Giacomo Caterino, del padre Paolo, ex consigliere comunale di Caserta, e di Rossella Marino il processo di primo grado sul presun ...casertafocus

Varchi: “Palermo primo Comune d’Italia per il pagamento alle imprese” - PALERMO – “Il Comune di Palermo è il primo in Italia per velocità ... Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Palermo. “In un’Inchiesta molto dettagliata, il ...livesicilia