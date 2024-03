Inceneritore di Roma | protestano i Sindaci di bacino | “Gualtieri ci interpella a giochi fatti”

"L'ad di Acea ha detto giustamente che l'inceneritore di Santa Palomba non costerà 7,5 miliardi di euro. Ma questo nessuno lo ha mai sostenuto. Quei 7,5 miliardi rappresentano invece il valore ... (fanpage)

Inceneritore a Santa Palomba: in tanti in piazza a Pomezia per ribadire il “no” alla ‘scelta scellerata’ del Campidoglio e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti comitati e associazioni, ... (ilcorrieredellacitta)