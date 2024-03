Incendio a Saonara | coltre di fumo invade il padovano La sindaca | “Non aprite le finestre”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Padova, 22 marzo 2024 – Scoppia un, unadineroil. Non sono ancora chiare le cause del rogo che è divampato questa mattina nella zona artigianale di Villantora. Le fiamme sono alte ed è una corsa contro il tempo per spegnerle: vicino a capannone si trova un'azienda che commercializza pneumatici che, in caso di rogo, potrebbe sprigionare una nube tossica. Villafranca, corto circuito al quadro elettrico:distrugge un’azienda di imballaggi in legno Cosa è successo L’è iniziato a divampare intorno alle 9.15 di questa mattina. La colonna dinero è visibile anche a chilometri di distanza, fino al centro di Padova. Sul posto si è subito precipitata la ...