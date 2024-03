Incendio a Roma nella notte | divampano le fiamme in un capannone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 –: alle ore 00.11 la Squadra operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Castel di Leva n.271 due Aps ,due autobotti, il carro autoprotettori, in presenza del funzionario di guardia per unin un’attività commerciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, lepropagatesi all’interno delper cause al momento imprecisate, hanno completamente distrutto un bus, quattro autovetture, una moto ed una roulotte . ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.